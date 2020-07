11.000 Euro Schaden Alkoholisierter Pkw-Fahrer beschädigt mehrere Verkehrszeichen und einen Zaun

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 5. Juli, gegen 2.15 Uhr, befuhr ein ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw die Kaiser-Karl-V.-Allee in Bad Abbach in Richtung Bundesstraße B16. Im Bereich einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte dabei mehrere Verkehrszeichen sowie einen Zaun.