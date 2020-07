Trickdiebstahl Dreister Dieb klaut 800 Euro aus Geldbeutel eines 74-Jährigen

Einem dreisten Dieb fiel ein 74-jähriger Mainburger am Samstag, 4. Juli, um 9.30 Uhr, zum Opfer: Während der Rentner zuvor in einer Sparkassenfiliale 800 Euro abhob und anschließend am Rathaus in Mainburg den Schaukasten sichtete, wurde er von einem circa 50-jährigen südeuropäisch aussehenden Herren angesprochen.