Lkw kommt von Fahrbahn ab Unfall auf der A93 – Autobahnmeister bei Absperrmaßnahmen als „Depp“ beleidigt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Eine Vollsperrung der Autobahn A93 Höhe Kirchdorf war am Samstag, 4. Juli, am späten Nachmittag die Folge, nachdem ein 53-Jähriger mit seinem polnischen Lkw aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn geriet und circa 10 Meter davon entfernt in einer absteigenden Böschung im Gestrüpp liegen blieb.