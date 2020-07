Unfall Kradfahrerin stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 5. Juli, um 17 Uhr, befuhr eine 47-Jährige die Staatsstraße 2335 von Manching kommend in Richtung Rottmannshart mit ihrem Leichtkraftrad. In einer Linkskurve stürzte sie alleinbeteiligt, prallte gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich schwer.