Täter stand blutend vorm Klo Vandale wütete in öffentlicher Toilette

Foto: 123rf.com

Am Samstag gegen 2.45 Uhr befand sich eine Streife der PI Kelheim am Volksfestplatz /Am Pflegerspitz. Hier fiel ihnen ein junger Herr auf, der sich vor den öffentlichen Toiletten aufhielt und frische blutende Verletzungen an den Händen aufwies.