Bundespolizei warnt Lebensgefährliche Abkürzungen am Bahnhof in Vohburg

Foto: Bundespolizei

Wer riskiert für ein paar Minuten sein Leben? Diese Frage stellen sich die Ingolstädter Bundespolizisten immer öfter. Gerade im Bereich des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm und besonders am Bahnhof Vohburg in Rockolding ist die Situation besonders prekär. Glücklicherweise kam dort noch keine Person zu Schaden. Die Bundespolizei warnt davor, den Gleisbereich zu betreten!