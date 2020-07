Ungewöhnlicher Einsatz Frau findet Pfau im Garten – Besitzer gesucht

Foto: PI Kelheim

Am Donnerstag, 2. Juli, gegen 22.15 Uhr, machte eine Anwohnerin in Abensberg bei der Polizeiinspektion Kelheim eine ungewöhnliche Mitteilung. Sie fand in ihrem Garten einen Pfau vor, der ihr nicht gehört.