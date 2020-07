Zeugenaufruf Unfallflucht mit schwer verletzter 14-jähriger Radfahrerin

Am Mittwoch, 1. Juli, kam es um 7.40 Uhr in Ingolstadt an der Kreuzung Goethestraße/Schillerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 14-jährigen Radfahrerin und einer weiteren weiblichen Verkehrsteilnehmerin. Ob es sich bei der weiteren Unfallbeteiligten um eine Radfahrerin oder Fußgängerin handelte, ist aktuell unklar.