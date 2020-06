Zeugen gesucht Einbruch in Ärztehaus in Ingolstadt – Tatverdächtiger festgenommen

Foto: 123rf.com

Nach einem Einbruchsalarm in einer Reha-Praxis am Westpark in Ingolstadt konnte die Polizei am Freitag, 26. Juni, einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.