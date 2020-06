Zeugen gesucht Exhibitionist in der Innenstadt von Ingolstadt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 27. Juni, gegen 0.10 Uhr, fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Pkw in der Jesuitenstraße in der Ingolstädter Innenstadt an einem jungen Mann vorbei. Dieser stand mit heruntergelassener Unterhose und Hose am Straßenrand und manipulierte dabei an seinem entblößten Glied. Währenddessen suchte er den Blickkontakt zu der Geschädigten.