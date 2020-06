Ermittlungen eingeleitet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet

Foto: Ursula Hildebrand

Die Beamten der Polizei Ingolstadt wurden am Samstag, 27. Juni, gegen 21 Uhr, zunächst zu einer Körperverletzung in die Proviantstraße in Ingolstadt gerufen. Vor Ort wurden mehrere Personen angetroffen. Ein 32-jähriger Zeuge der Körperverletzung reagierte bereits beim Eintreffen der Polizeibeamten äußerst aggressiv und beruhigte sich auch im weiteren Einsatzverlauf nicht.