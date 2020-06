500 Euro Bußgeld Pkw in Mainburg mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

Am Samstag, 27. Juni, in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, führte die Polizeiinspektion Mainburg eine Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet Mainburg durch. Hierbei wurde ein Pkw in der Freisinger Straße mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h gemessen. Mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 50 km/h.