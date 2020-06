Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr Jugendliche erlauben sich dummen Streich und heben Gullideckel aus

Foto: Julia Bellinghausen

Am Samstag, 27. Juni, kurz nach 4 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge in Saal an der Donau beobachten, wie fünf junge Personen rund um den Kirchplatz mehrere Gullideckel aushoben und weiter entfernt ablegten.