Gegenverkehr übersehen Auto einer 78-Jährigen dreht sich nach Zusammenstoß um die eigene Achse

Am Freitag, 26. Juni, gegen 11 Uhr, wollte eine 78-jährige Autofahrerin bei Pförring von der Bundesstraße B299 nach links in die Staatsstraße 2232 in Richtung Ingolstadt einbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw und stieß mit diesem zusammen.