Verkehrsunfall Drei Verletzte und Schaden in Höhe von 48.500 Euro

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 26. Juni, gegen 12.45 Uhr, kam zwischen Wettstetten und Schelldorf in Kipfenberg ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.