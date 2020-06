Zeugen und Eigentümer gesucht Drei jugendliche Fahrraddiebe ermittelt – weitere Räder sichergestellt

Foto: 123rf.com

Nach dem Diebstahl eines versperrten Mountainbikes aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt in der Zeit von Mittwoch, 24. Juni, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 25. Juni, konnten zeitnah drei 15-jährige Ingolstädter Schüler als Täter ermittelt werden.