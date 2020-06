Verdacht auf innere Verletzungen 22-jähriger Arbeiter nach Sturz von Leiter mittelschwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Bei Arbeiten zu einer Abwasserinstallation in einem Wohnhaus in der Preysingstraße in Wolnzach ist ein 22-jähriger Mann aus Mainburg am Donnerstag, 25. Juni, um 9.25 Uhr, von der Leiter gestürzt und hat sich hierbei mittelschwere Verletzungen zugezogen.