Dringend Zeugen gesucht Ein unbekannter Mann wollte eine 17-Jährige am Bahnhof in Neustadt an der Donau in einen Zug zerren

Ein bisher unbekannter Täter hat am Montagvormittag, 15. Juni, am Bahnhof in Neustadt an der Donau versucht eine junge Frau in den Zug nach Ingolstadt zu zerren und hat sie dabei am Handgelenk verletzt.

Neustadt an der Donau. Die 17-Jährige wartete gegen 7.20 Uhr zusammen mit etwa sechs bis sieben weiteren Fahrgästen am Gleis 2 auf den Zug nach Regensburg. Der Täter wartete am gleichen Bahnsteig am Gleis 1 auf den Zug in Richtung Ingolstadt. Als das Mädchen in den abfahrbereiten Zug nach Regensburg einsteigen wollte, ergriff sie der unbekannte Mann am rechten Arm und sagte zur ihr „Du kommst jetzt mit mir!“ Dabei zog er die 17-Jährige in Richtung des mittlerweile ebenfalls eingefahrenen Zuges nach Ingolstadt. Nur durch einen Fußtritt in den Bauchbereich konnte sich die Frau befreien und sich in den Zug nach Regensburg retten. Dabei verlor sie den Mann aus den Augen. Vermutlich ist er aber in den Zug nach Ingolstadt gestiegen. Bei diesem Angriff erlitt die Geschädigte eine Verletzung am Handgelenk und musste sich später zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen versuchter Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung. Zur Täterermittlung sucht die Bundespolizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder eventuell den Täter kennen. Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Seine Hautfarbe wird von der Geschädigten als mittelbraun beschrieben. Der Täter hat ein rundliches Gesicht, kurze wellige Haare, dunkle Augen und eine große und breite Nase. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine blaue Jeanshose, eine schwarze Jacke (hüftlang), schwarze Sneakers und einen schwarzen Rucksack.

Er trug keinen Bart und auch keine Brille. Ein besonderes Tätermerkmal ist eine etwa zwei Zentimeter lange Narbe unter dem rechten Auge.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Bundespolizeirevier Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 59515-111 oder per Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de.lizei.bund.de.