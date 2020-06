Haftbefehl erlassen Mehrfacher Ladendieb durch aufmerksame Kundin überführt

Foto: 123rf.com

Bereits am Dienstagnachmittag, 23. Juni, um 13.30 Uhr, konnte aufgrund der Mitteilung einer aufmerksamen Kundin in einem Drogeriemarkt im Westpark in Ingolstadt ein Ladendieb gestellt werden.