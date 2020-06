Unfallflucht Fahrzeugführer fährt frontal gegen Gartenzaun und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Montag, 22. Juni, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer frontal gegen einen Gartenzaun in der Schanzenstraße in Sandelzhausen in Mainburg und verursachte einen geschätzten Schaden von circa 1.500 Euro.