Unfall in Kelheim Wasserkocher von der Arbeitsfläche gezogen – 19 Monate altes Kind verbrüht sich mit heißem Wasser

Ein Kleinkind hat sich mit kochendem Wasser aus Wasserkocher starke Verbrühungen und Verbrennungen zugezogen.

Kelheim. Am Freitag, 19. Juni, um 10.10 Uhr, lief ein 19 Monate altes Kind in einem unbeobachteten Moment in die Küche und zog den Wasserkocher von der Arbeitsfläche. Hierbei verteilte sich das kochende Wasser über die linke Körperseite des Kleinkindes. Das Kind wurde mit Verbrennungen zweiten Grades mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach München geflogen.