Motiv wohl im persönlichen Bereich 50-Jährigen in Ingolstadt erschossen – die Polizei sucht weiter Zeugen

Wie berichtet wurde am Freitagabend, 19. Juni, ein Mann in einem Internetcafé in Ingolstadt erschossen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes eingeleitet.