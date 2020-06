Unfall bei Teugn Betrunkener Pkw-Fahrer landet im Straßengraben

Am Donnerstag, 18. Juni, gegen 0.05 Uhr befuhr ein tschechischer Pkw-Fahrer die Kreisstraße KEH11 bei Teugn. Dabei kam er von der Straße ab und rutschte mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben. An seinem Pkw entstand dabei ein Totalschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.