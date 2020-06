Einbruch Unbekannter hebelt Baucontainer auf und klaut mehrere Akkus

In der Zeit von Mittwoch, 10. Juni, 17 Uhr, bis Freitag, 12. Juni, 13 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter aus einem Baucontainer bei einer Baustelle in der Traubenstraße in Abensberg mehrere Akkus von diversen Bau-/Werkzeugmaschinen.