Die Polizei ermittelt Unbekannter beschädigt zwei Spielgeräte auf einem Spielplatz in Saal

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag, 10. bis 12. Juni, hat ein bislang unbekannter Täter in Saal an der Donau das Gummiband eines Spielgerätes sowie einen Basketball des Spielplatzes zerschnitten.