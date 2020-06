Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beschädigt Markise – der Spurenlage zufolge stark alkoholisiert

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag, 14. Juni, zwischen 3 und 5 Uhr, auf der Terrasse eines Privatanwesens in der Parleitener Straße in Geisenfeld eine Markise beschädigt. Der Spurenlage zufolge dürfte der Täter stark alkoholisiert gewesen sein.