Kripo ermittelt Auseinandersetzung auf offener Straße – Polizei sucht Zeugen

Foto: 123rf.com

Am Freitagabend, 12. Juni, kam es in der Hirschenstraße in Neuburg an der Donau zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Eine dritte Person griff ein, um weitergehende Handgreiflichkeiten zu beenden.