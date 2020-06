Ermittlungen in Kelheim Zwei Streithähne gehen mit Glasflaschen aufeinander los

Am Sonntagnachmittag, 14. Juni, ereignete sich in Kelheim in der Wittelsbachergasse in Kelheim ein wechselseitiges Körperverletzungsdelikt, zwei Personen gerieten in Streit und schlugen mit Glasflaschen aufeinander ein, beide erlitten leichte Verletzungen.