Verkehrsunfall Jugendlicher Radfahrer fährt auf dem Gehweg und wird bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 13. Juni, um 15 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad den Fußgängerweg in der Goethestraße in Bad Abbach in östlicher Richtung. Zeitgleich befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Pkw die Geschwister-Scholl-Straße. Am Ende der Straße wollte die Dame nach rechts in die Goethestraße einbiegen.