Motiv unklar Schläge und Tritte – die Polizei ermittelt gegen Duo

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Ingolstädter Westen wurde am Donnerstag, 11. Juni, ein 24-jähriger Mann verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Ingolstadt. Gegen 12 Uhr hatten zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren den Ingolstädter an einem Parkplatz an der Friedrichshofener Straße gestellt und ihm offenbar durch erhebliche Verletzungen zugefügt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Täter konnten durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Ingolstädter Polizei identifiziert und im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen – insbesondere zum bislang noch unklaren Motiv der Tat – übernommen.