Anzeige erstattet 21-Jähriger fährt gegen Gartenmauer – außerdem führt er kein Kontrollbuch

Am Freitag, 12. Juni, gegen 16.50 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Fahrer aus Manching in Biburg mit einem Ford Transit beim Wenden gegen eine Gartenmauer. Der Schaden an der Gartenmauer beträgt circa 1.500 Euro, der Schaden am Fahrzeug circa 500 Euro.