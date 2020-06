10.000 Euro Schaden E-Bike verursacht Garagenbrand in Denkendorf

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 32-jähriger E-Bike-Besitzer aus Denkendorf steckte den Akku seines E-Bikes in der Garage des elterlichen Wohnanwesens an die Steckdose zum Ladevorgang an. Kurz nach Mitternacht vernahm ein weiteres Familienmitglied den ausgelösten Rauchmelder, woraufhin der brennende Akku des E-Bikes entdeckt werden konnte.