Die Polizei kam rechtzeitig Obdachloser steigt in leerstehendes Haus ein – das kostete ihn fast das Leben

Foto: 123rf.com

Ein 39-jähriger Obdachloser verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 8. auf 9. Juni, unbefugt Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Neuburger Straße in Ingolstadt. Nachdem er sich wohnlich eingerichtet hatte, setzte er ein benzinbetriebenes Stromaggregat ein, um diverse elektrische Geräte zu versorgen.