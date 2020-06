Fahrzeugkontrolle Insassen führen Marihuana mit sich – Rauschgifthund im Einsatz

Foto: 123rf.com

In der Regensburger Straße in Geisenfeld wurde am Donnerstagnachmittag, 11. Juni, um 15.57 Uhr, ein Mercedes durch eine Streife der Polizei Geisenfeld einer Kontrolle unterzogen, da zwei Insassen augenscheinlich nicht angeschnallt waren. Hierbei konnte sofort deutlicher Marihuanageruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden.