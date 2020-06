Zeugen gesucht Unbekannter hinterlässt 1.500 Euro Schaden an Pkw

Foto: 123rf.com

Eine 55-Jährige aus München parkte ihren Toyota am Donnerstag, 11. Juni, gegen 15 Uhr, am Parkplatz des Seniorenzentrums am Krankenhausweg in Wolnzach. Als sie gegen 16 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der hinteren, rechten Fahrzeugseite.