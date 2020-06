50.000 Euro Schade Technischer Defekt in der Photovoltaikanlage setzt Dachstuhl in Brand

Am Donnerstag, 11. Juni gegen 19 Uhr, wurde in Rohr im Amtmannweg der Brand eines Dachstuhles festgestellt.

Rohr. An einem Wohnhaus geriet der Dachstuhl in Brand. Brandursache dürfte vermutlich ein technischer Defekt in der Photovoltaikanlage gewesen sein die erst kürzlich errichtet wurde. Die Feuerwehren Rohr und Langquaid hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden beträgt circa 50.000 Euro.