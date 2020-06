Fandung Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Ingolstadt

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 9. auf 10. Juni, überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.