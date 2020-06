Kripo ermittelt Versuchter Einbruch in Tagesstätte in Ingolstadt

Ein bislang unbekannter Täter versuchte im Zeitraum von Freitag, 5. Juni, 10 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 6.30 Uhr, in eine Heilpädagogische Tagesstätte in der Friedrich-Ebert-Straße in Ingolstadt einzubrechen.