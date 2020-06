Geldbörse ist weg Quartett überfällt 46-Jährigen und schlägt ihn nieder

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 3. Juni kam es gegen 23.15 Uhr in der Nähe des Volksfestplatzes in Neuburg an der Donau zu einem Überfall auf einen 46-jährigen Neuburger. Die bisher unbekannten Täter schlugen dabei so massiv auf den Geschädigten ein, dass dieser anschließend im Krankenhaus versorgt werden musste