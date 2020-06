Hinweise erbeten Außenspiegel umgebogen und Auto zerkratzt

Bei der Polizeiinspektion Kelheim wurde nachträglich angezeigt, dass im Zeitraum von Sonntag, 7. Juni, 0 Uhr, bis Dienstag, 9. Juni, 9.30 Uhr, in Neustadt an der Donau in Irnsing in der Hofmarkstraße ein parkendes Auto beschädigt wurde.