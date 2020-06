2.000 Euro Schaden 33-Jähriger verliert auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleudert in den Graben

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 9. Juni, gegen 16.15 Uhr, die Staatsstraße 2233 in Ihrlerstein und verlor alleinbeteiligt im Kurvenbereich der „Rennstrecke“ auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Graben.