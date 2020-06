Scharfe Kurve Mountainbiker ohne Helm wird bei Zusammenstoß mit Rennrad-Fahrer schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Montagnachmittag, 8. Juni, in Zandt in Denkendorf. Hierbei verletzte sich einer schwer und der andere leicht.