Hinweise erbeten Sachbeschädigung an Grundschule in Reichertshofen – Basketballkorb abgerissen

Wie der Polizeiinspektion Geisenfeld am Montag, 8. Juni, mitgeteilt wurde, riss ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 29. Mai, 11 Uhr, bis Freitag, 5. Juni, 11 Uhr, einen Basketballkorb am Pausenhof der Grundschule Langenbruck in Reichertshofen ab.