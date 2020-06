Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt Pkw durch Steinwurf

Foto: 123rf.com

Am Wochenende wurde im Lauf der Nacht von Samstag, 6. Juni, 23 Uhr, auf Sonntag, 7. Juni, 9 Uhr, ein in der Sartoriusstraße in Ingolstadt abgestellter weißer Audi A4 von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Täter warf mit einem Stein die Scheibe der Fahrertür ein, das Tatwerkzeug konnte im Fahrzeuginneren sichergestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro.