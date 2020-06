Polizei ermittelt Diebesgut aus Ingolstädter Kelleraufbrüchen in Augsburg sichergestellt

Foto: 123rf.com

Nachdem am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 30. Mai, 16 Uhr, und Sonntag, 31. Mai, 18 Uhr, mehrere Werkzeuge aus zwei Kellerabteilen der Hindenburgstraße 39 in Ingolstadt entwendet worden waren, konnten diese im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung nun in Augsburg sichergestellt werden.