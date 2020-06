Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagfrüh, 6. bis 8. Juni, wurde in ein Schreibwarengeschäft in Riedenburg eingebrochen, der entstandene Beuteschaden ist derzeit noch unbekannt.

Riedenburg. Im Zeitraum von Samstag, circa 14.30 Uhr, bis Montag, circa 4 Uhr, wurde in ein Schreibwarengeschäft in Riedenburg an der Altmühl eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter hebelte die Eingangstüre des Geschäftes auf, was genau entwendet wurde muss noch ermittelt werden.

Beim Einbruch entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 50420 entgegen.