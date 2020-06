10.000 Euro Schaden In der Ausfahrt geradeaus in den Graben gefahren und leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 21-Jährige aus dem Landkreis Kelheim fuhr am Montag, 8. Juni, um 1.30 Uhr, an der Anschlussstelle Ingolstadt Ost von der Autobahn A9 in Richtung Nürnberg auf den Ausfädelungsstreifen, um die Autobahn zu verlassen. Anstatt dem Kurvenverlauf zu folgen, fuhr sie geradeaus in den Graben, stieß gegen das Ausfahrtsschild und kam in der Böschung zum Stehen.