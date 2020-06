Anzeige erstellt 31-Jähriger mit Kennzeichen ohne Zulassungsstempel unterwegs

Am Samstag, 6. Juni, um 18 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in Mainburg in der Ingolstädter Straße einen 31-Jährigen aus Germering mit seinem Pkw. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen keinen Zulassungsstempel aufwiesen.