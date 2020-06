Hinweise erbeten Zwei Fälle – Dieb klaut mit Schloss gesichertes Mountainbike

Die PI Mainburg bittet in zwei Fällen von geklauten Mountainbikes in Mainburg um sachdienliche Hinweise.

Mainburg. Am Dienstag, 2. Juni, wurde in Mainburg in der Regensburger Straße 24 ein abgestelltes und mit einem Schloss gesichertes Mountainbike entwendet. Der Sachwert beträgt circa 150 Euro.

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 4. Juni, 12.30 Uhr, bis Samstag, 6. Juni, 18.50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannte Täter ein schwarz-weißes Mountainbike. Das Mountainbike war in Mainburg am Busbahnhof abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert.

Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen erbittet die PI Mainburg unter der Telefonnummer 08751/ 86330.