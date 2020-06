Kontrollen in Ingolstadt Alkohol und Drogen – die Polizei erwischt mehrere Autofahrer

Am Samstag, 6. Juni, wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die nachweislich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Alkohol standen.

Ingolstadt. Den Anfang machte um 10.30 Uhr ein 38-jähriger, deutscher Fahrzeugführer aus Ingolstadt. Dieser wurde in der Südlichen Ringstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten durch die Beamten bei dem Opel-Fahrer deutliche Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Nachdem zudem ein Urin-Test positiv verlief, wurde beim Fahrzeuglenker in der Wache der Inspektion eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Um 11.55 Uhr wurde in der Harderstraße in Ingolstadt ein Audi-Fahrer kontrolliert, welcher zu diesem Zeitpunkt sein Fahrzeug dort einparkte. Der 43-jährige italienische Staatsbürger aus Ingolstadt verhielt sich bei der Kontrolle auffällig nervös und zeigte zudem weitere drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Urintest schlug positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln an, wonach bei dem Audi-Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Aufgrund der enormen Ausfallerscheinungen wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Er muss sich nun wegen eines Strafverfahrens der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Regensburger Straße um 21.28 Uhr konnten bei einer 35-jährigen Pkw-Fahrerin aus Ingolstadt ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Sie konnte den Anweisungen der Beamten nur schwer folgen und zeigte zudem weitere, eindeutige drogentypische Ausfallerscheinungen. Einen Urin-Test verweigerte die Dame, was ihr jedoch nicht ersparte, dass sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Bei ihrer 43-jährigen Beifahrerin aus Ingolstadt, konnten im Zuge der Kontrolle eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln sowie diverse Spritzen aufgefunden werden. Die Beifahrerin muss sich wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Die Fahrzeuglenkerin erwartet ein Bußgeldverfahren, sowie ein Bericht an die Führerscheinstelle.

Den Abschluss machte am Sonntag, 7. Juni, um 0.15 Uhr ein 27-jähriger, kroatischer Staatsbürger aus Manching. Dieser wurde mit seinem Fahrzeug in Rothenturm aus dem Verkehr gezogen. Der Manchinger fiel der Polizeistreife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise und auffällig, langsamen Geschwindigkeit auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille, weshalb sich der 27-Jährige in der Wache einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen eines Strafverfahrens der Trunkenheit im Verkehr verantworten.